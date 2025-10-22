DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Rhede
In de nacht van maandag op dinsdag is uit bouwmachines die op een bedrijfsterrein aan de Bellingwolder Straße stonden zo’n 900 liter diesel gestolen. De schade bedraagt 1.300 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg 04961-9260.
Meppen
Vanaf een bedrijfsterrein aan de Schützenstraße zijn tussen 20 en 21 oktober drie e-bikes gestolen. De totale schade bedraagt 7.600 euro. Ten tijde van de diefstal stonden de fietsen op slot. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg