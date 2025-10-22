Ladies Night in de Drijscheer

ALTEVEER – Zaterdag 1 november wordt in de Drijscheer wederom een Ladies Night georganiseerd.
Een overdekt event met alles op het gebied van kleding, decoratie, tuin, beauty, tattoo, sieraden, waxmelts, accessoires, handgemaakte artikelen….etc. Er komen 37 standhouders!
Er zijn heerlijke noodles en snert uit eigen keuken (ook vega); buiten staat een frietkar!
De hele Drijscheer wordt omgetoverd in een gezellig damesparadijs. Gratis entree.
Ze openen de deuren om 15.00 uur en om 22.00 uur is de markt afgelopen.
Bron: Judith Koops
Catharina Glazenburg