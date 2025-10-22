SMEERLING – Licht en kleurspel in Metbroekbos
Het kon nog net vandaag, de weersberichten voorspellen niet veel goeds de komende dagen.
Dat was ook te merken in het Metbroekbos, veel wandelaars genoten nog gauw even van het mooie herfstweer en de mooie kleuren.
De in herfstkleuren getooide bomen werden prachtig belicht door de zon.
In het natuurgebied Dal van de Ruiten Aa ligt het 16 hectare grote Metbroekbos van de vereniging Natuurmonumenten.
Het is een loofbos met vooral beuken, esdoorns, zomereiken, zogenaamde zachte berken en kenmerkt zich door de graslanden in het gebied, waar u ook grazende koeien kunt tegenkomen.
Het Metbroekbos is een van de oudste bossen van Groningen en wordt voor het eerst genoemd in 1686. De naam komt van een samenstel van meed of made (“maaien” of “landmaat”) en broek (moerasbos). Oorspronkelijk was het bos veel groter.
Geert Smit
