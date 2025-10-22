Nieuwe buurtvereniging in Oudeschans: Ubuntu brengt mensen samen

OUDESCHANS – Oudeschans heeft sinds kort een eigen buurtvereniging: Ubuntu. Het bestuur bestaat uit drie enthousiaste dorpsbewoners – Sandra, Hillie en Erika – die samen willen zorgen voor meer verbondenheid en gezelligheid in het dorp.
De naam Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse uitdrukking die een bijzondere levensfilosofie samenvat. Het staat voor menselijkheid, compassie en saamhorigheid. “Het idee is dat een mens pas volledig mens wordt door relaties met anderen – dat we elkaar nodig hebben om te bestaan en te groeien,” legt het bestuur uit.
Van twijfel naar verbinding
Het initiatief kwam van Sandra, Hillie en Erika. Sandra, die als geboren “westerling” in Oudeschans neerstreek, leerde tijdens het versieren van een wagen voor de 5 mei-optocht allemaal leuke, betrokken en gelijkgestemde mensen kennen. Sindsdien voelt ze zich echt thuis in Oudeschans. Samen met de twee andere dames besloot ze een buurtvereniging op te richten.
Verbinding als uitgangspunt
Met de nieuwe buurtvereniging willen Sandra, Hillie en Erika diezelfde saamhorigheid verder versterken. “We willen meer activiteiten organiseren zodat mensen elkaar blijven ontmoeten en betrokken blijven bij het dorp,” vertelt Sandra.
De eerste activiteit is al gepland: op 1 november organiseert Ubuntu een Halloween Winter BBQ voor inwoners van Oudeschans en Klein-Ulsda. Het wordt een “low budget”-evenement waarbij iedereen zijn eigen eten en drinken meeneemt. Hiervoor hebben zich al 45 personen aangemeld. De aankleding en organisatie worden verzorgd door het bestuur. “We hopen dat veel mensen langskomen en zich meteen als lid willen inschrijven,” aldus Sandra.
Stamppotavonden en kledingactie
Voor de wintermaanden staan er maandelijkse stamppotavonden op het programma, telkens met een gezellige activiteit erna – zoals een spelletjesavond. Daarnaast start de vereniging een kledinginzamelactie: dorpsbewoners kunnen nette kleding en accessoires, die anders naar de kringloop zouden gaan, inleveren bij het bestuur. De vereniging verkoopt deze spullen via bekende websites en wat overblijft gaat alsnog naar de kringloop. De opbrengst komt ten goede aan toekomstige evenementen.
Met Ubuntu hopen de drie vrouwen van Oudeschans weer een stukje warmte, verbinding en plezier in het dorp te brengen. “Samen maken we het dorp levendiger – want uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig.”
Bron: Sandra Gomersbach (voorzitter), Hillie (penningmeester) en Erika(secretaris)
Catharina Glazenburg