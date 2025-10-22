Nieuwe Voedselfiets voor gemeente Oldambt

OLDAMBT – De gemeente Oldambt heeft een nieuwe Voedselfiets. Op 21 oktober overhandigde fietsenmaker Fietsplezier uit Winschoten de nieuwe elektrische bakfiets aan de gemeente. Met de Voedselfiets worden groente-, fruit- en etensresten (GFE-afval) opgehaald bij flats en appartementen in Winschoten.
De nieuwe Voedselfiets van de gemeente Oldambt vervangt twee oude fietsen. De nieuwe fiets kan meer gewicht vervoeren en is veiliger. De Voedselfiets rijdt vier dagen per week langs 69 locaties in de gemeente. Bewoners van flats kunnen groente- en fruitafval en etensresten inzamelen in een emmertje en inleveren bij de Voedselfiets. Het afval gaat naar speciale wormencontainers van Dutchworms uit Oostwold. Daar wordt er compost van gemaakt. Het compost wordt voor een deel gebruikt om het groen in de gemeente te bemesten.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg