Noordelijke Zuid-Afrika dag in de Semsstraatkerk

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Radio Westerwolde

STADSKANAAL – Op 9 november wordt in het ontmoetingscentrum van de Semsstraatkerk een Zuid-Afrika dag gehouden.

Vanaf 14.00 uur kunt u een expositie van Salemien Grobbelaar bekijken en vertelt Joris Cornelissen over de Zuid-Afrikaanse taal. Lizelle Dreyer vertelt over haar ervaringen als Zuid-Afrikaanse in Nederland en Martin Smit over de muzikale banden. Toegang gratis.

Van 15.30 tot 17.30 uur kunt u tegen betaling een concert van Klaas Spekken en Jannie du Toit bijwonen. Zij zingen in het Gronings dialect en in een verstaanbaar Zuid-Afrikaanse taal. Na afloop zijn er kleine Afrikaanse hapjes (niet gratis).

Reserveren door een mail naar info@semsstraatkerk.nl

Bron/foto’s: Martin Smit

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.