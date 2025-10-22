Noordelijke Zuid-Afrika dag in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op 9 november wordt in het ontmoetingscentrum van de Semsstraatkerk een Zuid-Afrika dag gehouden.
Vanaf 14.00 uur kunt u een expositie van Salemien Grobbelaar bekijken en vertelt Joris Cornelissen over de Zuid-Afrikaanse taal. Lizelle Dreyer vertelt over haar ervaringen als Zuid-Afrikaanse in Nederland en Martin Smit over de muzikale banden. Toegang gratis.
Van 15.30 tot 17.30 uur kunt u tegen betaling een concert van Klaas Spekken en Jannie du Toit bijwonen. Zij zingen in het Gronings dialect en in een verstaanbaar Zuid-Afrikaanse taal. Na afloop zijn er kleine Afrikaanse hapjes (niet gratis).
Reserveren door een mail naar info@semsstraatkerk.nl
Bron/foto’s: Martin Smit
Catharina Glazenburg