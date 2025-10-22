Pompoenen, windlichten en nog veel meer bij herfstknutselmiddag Vriescheloo

VRIESCHELOO – Woensdagmiddag 22 oktober organiseerde buurtvereniging De Driehoek uit Vriescheloo haar jaarlijkse herfstknutselmiddag.
Zo’n 20 kinderen stortten zich vol overgave op het uithollen van pompoenen. En het resultaat mocht er zijn! Met kastanjes en wol maakten de kinderen kleurige spinnenwebben. Voor wie wilde timmeren was de mogelijkheid om een vogelhuisje te maken. De liefhebbers van plakken en knippen konden hun hart ophalen met het versieren van glazen potten tot mooie windlichten.
De middag vloog voorbij en iedereen ging met mooie zelfgemaakte werken naar huis. Zodra het donker is en de windlichtjes en pompoenen verlicht zijn begint het nagenieten van deze gezellige middag.
Bron en foto’s: Buurtvereniging De Driehoek, Carin Roggen
Catharina Glazenburg