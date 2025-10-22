The Dutch Dubliners brengen Ierse pubsfeer naar De Klinker

WINSCHOTEN – Op vrijdag 25 oktober om 20.15 uur brengt de formatie The Dutch Dubliners de warmte, melancholie en uitbundigheid van de Ierse muziek naar De Klinker. Geïnspireerd door de legendarische Ierse band The Dubliners nemen acht getalenteerde muzikanten het publiek mee op een muzikale reis vol Keltische klanken en meeslepende melodieën.
Vanaf een podium gevuld met traditionele instrumenten zoals de fiddle, tin whistle en bodhrán brengen The Dutch Dubliners een programma dat het hart van de Ierse volksmuziek raakt. Bekende klassiekers als ‘Whiskey in the Jar’, ‘The Wild Rover’, ‘Seven Drunken Nights’ en ‘Dirty Old Town’ zorgen voor herkenning en meezingmomenten, terwijl ontroerende ballades en opzwepende jigs & reels de authentieke Ierse sfeer oproepen.
De voorstelling ademt de ambiance van een ouderwetse Ierse pub, waar muziek, verhalen en gezelligheid samenkomen.
Afgelopen zomer was de band al een hit op diverse festivals!
Datum: vrijdag 25 oktober 2025
Tijd: 20.15 uur
