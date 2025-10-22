Trek alles uit de kast met Kleer’nzooi XXL 2025

GRONINGEN – Na succesvolle edities in de jaren hiervoor trekt Stichting Groener Groningen dit najaar opnieuw alles uit de kast! Zaterdag 1 november vindt Kleer’nzooi XXL 2025 plaats in de Martinikerk (gratis entree). Met een gratis kledingswap, workshops, duurzame kledingstands en nog veel meer…
Want dat de kledingindustrie één grote kleer’nzooi is, moge duidelijk zijn. Gelukkig barst Groningen van de duurzame alternatieven. Dit jaar laat Groener Groningen deze alternatieven nog grootser zien in de Martinikerk. Met meer beleving, meer educatie en meer bezoekers.
Groene garderobe
De kledingindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Toch hoeft dat geen reden te zijn voor kledingschaamte. Integendeel: met de juiste keuzes mag iedereen trots zijn op z’n garderobe.
Kleer’nzooi XXL wil bezoekers inspireren en activeren om bewuster met kleding om te gaan. Een bezoek aan het event helpt Groningers letterlijk om duurzamer te leven. Niet alleen kleding ruilen, maar ook repareren en een aanbod van duurzame Groningse ondernemers helpen daarbij.
Wil je ook na Kleer’nzooi bezig zijn met groene keuzes? Bekijk de PlatteGrunn: een interactieve kaart vol met lokale duurzame ondernemers. Check de agenda op de website of sluit je aan bij de actieve en bevlogen kledingcommunity van Groningen.
Meer leren
Dit jaar focussen ze meer op educatie rondom duurzaam textiel. Tijdens het evenement kunnen bezoekers dit jaar voor het eerst kiezen uit twee routes:
Linksaf: het vertrouwde aanbod van Kleer’nzooi XXL met circulaire mode, vintage parels en duurzame merken, en een grote swap. Nieuw dit jaar is de kinderkleding.
Rechtsaf: het impactverhaal. Ga op belevingstocht door de lineaire economie. Van katoenveld tot afvalberg: een confronterende, maar ook hoopvolle ervaring.
Daarnaast zijn ook de vertrouwde bodeshows weer terug: een modeshow met een boodschap. Hier lopen tientallen Groningers mee in kleding en textiel van lokale en duurzame ondernemers.
Grotere Kleer’nzooi, één locatie
Waar voorgaande edities verdeeld waren over meerdere locaties, vindt Kleer’nzooi XXL 2025 volledig plaats in de Martinikerk. Met meer ruimte voor publiek, makers en verhalen. En met de ambitie om nóg meer Groningers in beweging te brengen richting een duurzame garderobe.
Bron en foto’s: Stichting Groener Groningen
Catharina Glazenburg