Vijfde Kunst op Noord op 1 en 2 november

STADSKANAAL – Op 1 en 2 november wordt voor het vijfde jaar op rij Kunst op Noord georganiseerd.
Dat weekend gaan op 18 locaties op Stadskanaal Noord de deuren open van 11.00 tot 17.00 uur. Meer dan 40 professionele- en amateurkunstenaars laten hun werk zien. In de Semsstraatkerk is een overzichtstentoonstelling. Van elke deelnemende kunstenaar is er één werk aanwezig. Bezoekers maken zo gemakkelijk een keus welke locaties zij willen gaan bezoeken. Een vlag met het logo wijst de locaties aan!
Ter gelegenheid van dit lustrum wordt op zaterdag 1 november vanaf 17.00 uur in de Smederij van Ervaarwater een kunstveiling gehouden. De hele zaterdag zijn de werken te bezichtigen en kunt u alvast een bod doen. De opbrengst van de veiling is voor ‘Stichting Rikki’ te Stadskanaal. U bent van harte welkom!
