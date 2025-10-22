Vissers redden man uit het water

VEENDAM – Vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water aan de Molenstreek in Veendam. Volgens omstanders betrof het hier een man die nabij het appartementencomplex ‘Molenveste Toren I’ te water was geraakt. Twee mannen die aan het vissen waren aarzelden geen moment. Eén van hen sprong onmiddellijk in het water om de man te redden. De andere trok de drenkeling op de kant.
Volgens omstanders werd de man gereanimeerd en met succes. Het slachtoffer is in stabiele toestand vervoerd naar het ziekenhuis. De opgeroepen brandweer werd afgemeld. Beide helden zijn door de politie thuisgebracht, waar ze konden opwarmen en schone kleding aan konden trekken. Ze werden door de hulpverleners hartelijk bedankt voor hun heldendaad. Zonder hun ingrijpen had het heel anders kunnen aflopen.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie
Catharina Glazenburg