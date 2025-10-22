Voor het 25e jaar aan de slag in de Groningse natuur tijdens de Natuurwerkdagen

GRONINGEN – Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november kunnen Groningers de handen uit de mouwen steken tijdens de Nationale Natuurwerkdagen, het grootste vrijwilligersevenement in het groen. Help mee op een van de 50! locaties in de provincie Groningen. Er is een groot aanbod aan klussen om uit te kiezen, zoals wilgen knotten, bomen en bollen planten, poelen schoonmaken, snoeien en insectenhotels bouwen. Alle klussen dragen bij aan landschapsbehoud- en herstel.
Stadspark in Groningen in de schijnwerpers
Dit jaar zet Landschapsbeheer Groningen Stadspark Groningen, in de schijnwerpers. Groningers kunnen hier met het hele gezin aan de slag. We geven de omgeving rondom de kinderboerderij kleur door met kinderen en ouders/verzorgers meer dan tienduizend bollen te poten. We sluiten af met een verzorgde lunch in het Paviljoen het Groene Hart. De NDE (Natuur- en Duurzaamheid Educatie van de gemeente Groningen) vertelt op deze plek waarom het zo belangrijk is om bollen te poten.
Bloeiend Perspectief goed vertegenwoordigd
In het kader van Bloeiend Perspectief wordt in maar liefst vier dorpen geklust. In Woltersum, Ten Post, Ten Boer en Lellens steken inwoners en basisschoolkinderen hun handen uit de mouwen om hun dorp te laten bloeien. In deze dorpen gaan samen meer dan 25 duizend bollen de grond in!
Bezoek een voedselbos
Ook dit jaar zijn er weer meerdere voedselbossen die meedoen aan de Natuurwerkdagen. Zo kun je bijvoorbeeld terecht in Slochteren, Bellingwolde, Ten Boer en Vinkhuizen (Groningen).
Doe mee
Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat en samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan om zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Of heb je juist zin om nieuwe mensen te ontmoeten? Meld je aan voor een mooie klus bij jou in de buurt. Op www.natuurwerkdag.nl vind je alle groene klussen in de provincie en kun je je eenvoudig aanmelden.
Landschapsbeheer Groningen
De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdag. Landschapsbeheer Groningen stimuleert en ondersteunt groen vrijwilligerswerk door de hele provincie Groningen.
Bron: Landschapsbeheer Groningen
Catharina Glazenburg