Bekende Groningers doen oproep tijdens Week van de Pleegzorg

GRONINGEN – Van 29 oktober tot en met 5 november 2025 vindt de Week van de Pleegzorg plaats. Dit jaar werken verschillende bekende Groningers mee aan deze week om aandacht te vragen voor pleegzorg en pleeggezinnen. Met korte videoboodschappen spreken Manouschka Molema, Rick Paul van Mulligen, Erwin de Vries en Wia Buze hun waardering uit voor pleegouders en roepen zij anderen op om na te denken over pleegouderschap.
“Deze week willen we aandacht vragen voor die 900 kinderen in Nederland die nog wachten op een veilig tweede thuis,” zegt Eva Plaut van Elker jeugdhulp & onderwijs namens Pleegzorg Groningen. “Je wil dat élk kind opgroeit in een zo normaal mogelijk thuis, een gezin. Pleegouders geven kinderen die kans. Dat is bijna onbeschrijfelijk waardevol. Deze week richten we ons dus op de werving van nieuwe pleegouders én bedanken we de pleeggezinnen van nu!”
In Groningen trekken Elker, Leger des Heils Noordoost en WSGV gezamenlijk op onder de naam Pleegzorg Groningen. In de campagneweek zijn er allerlei activiteiten voor pleeggezinnen en wordt er op meerdere kanalen aandacht gevraagd voor pleegzorg. Na afloop van de campagneweek organiseert Pleegzorg Groningen samen met de Gemeente Groningen en stichting Pleegwijzer nog een bijzondere activiteit. Op 7 november is er een openbare filmavond in het Forum in Groningen tijdens het Let’s Gro festival. Daar draait dan de aangrijpende documentaire “Mama mag ik naar huis toe”. Na afloop van de documentaire is er een panelgesprek. De toegang voor deze avond is kosteloos.
Is jouw huis een tweede thuis?
Hoe je pleegouder wordt en wat pleegzorg inhoudt lees je op www.pleegzorggroningen.nl.
Bron: Pleegzorg Groningen
Catharina Glazenburg