Bibliotheek en museum krijgen samen een nieuw thuis in Stadskanaal

STADSKANAAL – De verbouwing van de bibliotheek aan de Continentenlaan is in volle gang. De vertrouwde locatie verandert stap voor stap in een gedeeld onderkomen van Bibliotheek Stadskanaal en het Streekhistorisch Centrum. Een unieke plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen.
De bestaande bibliotheekruimte wordt verbouwd tot een eigentijdse ontmoetingsplek voor iedereen die wil lezen, leren, ontdekken of herinneren. Hier komen cultuur, kennis en historie op een vanzelfsprekende manier samen. In het vernieuwde gebouw is straks onder meer plaats voor een gezamenlijke jeugdafdeling en een zaal voor lezingen en exposities.
De inrichting is ontworpen door Includi en XPEX, die samen zorgen voor een inspirerende omgeving waarin erfgoed, educatie en beleving centraal staan.
“We maken hier een plek waar verhalen en geschiedenis elkaar ontmoeten, en waar iedereen welkom is”, aldus Ilona Ebels, manager bibliotheken bij Biblionet Groningen.
De gezamenlijke locatie van bibliotheek en museum opent eind dit jaar haar deuren. Daarmee krijgt Stadskanaal een herkenbaar cultureel hart waar inwoners zichzelf en elkaar vinden. Gisteren, vandaag en morgen.
Over Biblionet Groningen
Bibliotheek Stadskanaal maakt deel uit van Biblionet Groningen, de organisatie achter de bibliotheken in vrijwel de hele provincie Groningen (met uitzondering van gemeente Groningen). Biblionet stimuleert ontwikkeling, ontmoeting en inspiratie en zet zich actief in voor het tegengaan van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het ondersteunen van een leven lang leren. Biblionet werkt hierbij in opdracht van negen gemeenten en de Provincie Groningen.
Over het Streekhistorisch Centrum
Het Streekhistorisch Centrum (SHC) is een museum en kenniscentrum dat zich richt op de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde. Sinds 1975 is het SHC gevestigd in Huize ter Marse, naast de Watertoren van Stadskanaal. Het museum biedt tentoonstellingen, een uitgebreid archief en een documentatiecentrum waar bezoekers zelf onderzoek kunnen doen.
Bron/foto’s: Biblionet