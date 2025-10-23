Downton Abbey: The Grand Finale te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Het wereldwijde fenomeen Downton Abbey keert terug op het witte doek met een laatste film: Downton Abbey: The Grand Finale. Deze elegante slotakte is op zondagmiddag 2 november te zien in Filmhuis vanBeresteyn.
De film vormt een waardige afsluiter van een tijdperk, waarin de familie Crawley en hun personeel de jaren 30 betreden. Terwijl het leven op Downton Abbey verandert, zoeken de geliefde personages hun weg naar een nieuwe toekomst. Regisseur Simon Curtis brengt een ontroerend drama vol stijl, traditie en emotie, met hoofdrollen voor o.a. Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery en Dominic West.
Datum: Zondag 2 november 2025
Aanvang: 14.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn