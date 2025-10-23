Gemeente Stadskanaal zet met Toekomstperspectief koers voorStadskanaal, Musselkanaal en de regio

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal heeft op 22 september 2025 het Toekomstperspectief Stadskanaal en Musselkanaal vastgesteld. Met dit document zet de gemeente een duidelijke koers uit voor de ontwikkeling van beide regiokernen én de omliggende dorpen in de komende tien tot vijftien jaar.



Het toekomstperspectief vormt onderdeel van het Masterplan Regiocentra van de provincie Groningen. In dit provinciale programma zijn elf kernen in Groningen aangewezen als zogeheten regiocentra. Dit zijn centra die een belangrijke, verzorgende functie hebben voor hun omgeving. Stadskanaal en Musselkanaal

behoren tot deze regiokernen. Dat betekent dat gericht wordt geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van deze plekken. Dat heeft ook een positief effect op de leefbaarheid van de omliggende dorpen zoals Mussel, Alteveer, Onstwedde en Vledderveen.



“We bouwen voort op wat goed is, pakken aan wat beter kan en doen dat samen met onze inwoners en partners. Door te investeren in sterke centra versterken we ook onze dorpen. Want als voorzieningen dichtbij blijven, profiteren alle inwoners in de regio daarvan.” legt wethouder Egbert Hofstra uit.



Richting voor de toekomst

Het toekomstperspectief is geen vast plan, maar een richtinggevend document dat laat zien hoe Stadskanaal, Musselkanaal en de omliggende dorpen zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. Zo sluit het bijvoorbeeld aan op de visie van de provincie Groningen waarin thema’s zijn benoemd voor het ontwikkelen van regiocentra, zoals:

de Nedersaksenlijn, met ruimte voor woningen, onderwijs, innovatie en ondernemerschap. Revitaliseren van winkelgebieden: in zowel Stadskanaal als Musselkanaal

wordt gewerkt aan aantrekkelijkere winkelgebieden met ruimte voor groen, verblijf en ontmoeting. Herontwikkelen van bedrijfslocaties: bestaande terreinen worden beter

benut en voorbereid op nieuwe bedrijvigheid. Versterken van maatschappelijk vastgoed: er wordt gekeken naar

toekomstbestendige huisvesting voor functies zoals onderwijs, sport en cultuur. Vernieuwing van woongebieden: nieuwe woningen en renovatie zorgen

voor meer diversiteit en doorstroming. Veilig verbinden van de leefomgeving met groen: de dorpen en hun

Levendige centra voor Stadskanaal en Musselkanaal

In Stadskanaal ligt de focus op het versterken van het brede centrum. Dit wordt een aantrekkelijker winkelgebied met meer groen, meer verblijfskwaliteit en ruimte voor ontmoeting. Ook wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het gemeentehuis, theater Geert Teis en de omliggende pleinen.



In Musselkanaal gaat de aandacht uit naar een levendig dorpshart met een verbeterd winkelaanbod, meer groen en betere verbindingen met het Spoordok. Daarnaast blijft de Kanaalzone de levensader die beide dorpen met elkaar verbindt. Samen met Dideldom vormt het kanaal de ruggengraat van de ruimtelijke

ontwikkeling voor de komende jaren.



Samen met inwoners

Het toekomstperspectief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens een symposium op 11 juni konden inwoners reageren op de eerste ontwerpen. Ook zijn er 3 werksessies geweest waarbij organisaties konden aanschuiven. De vele ideeën en opmerkingen die toen zijn opgehaald, zijn waar mogelijk verwerkt in het einddocument.



“Het is een document van, voor en door Stadskanaal en Musselkanaal,” zegt Hofstra. “We bouwen voort op onze eigen kracht, met oog voor de geschiedenis en met ruimte voor nieuwe initiatieven.”



Volgende stap: van visie naar uitvoering

Met de vaststelling door de raad gebruikt de gemeente het toekomstperspectief als kader voor de verdere uitwerking van programma’s en projecten. Ook dient het als basis voor gesprekken met de provincie, het Rijk en regionale partners over bijvoorbeeld financiële aanvragen en programma’s. Nij Begun en de RegioDeal zijn hier een voorbeeld van.



Bij het benoemen en voorbereiden van concrete projecten wordt op deze manier ook beter rekening gehouden met de haalbaarheid, financiering en samenwerking met inwoners en ondernemers. “We willen geen dikke rapporten die in de kast verdwijnen, maar aan de slag met wat echt waarde toevoegt,” aldus Hofstra. “Dit perspectief helpt ons om keuzes te maken die bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners.”



Het Toekomstperspectief Stadskanaal en Musselkanaal is te bekijken via op de website van de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Stadskanaal

Catharina Glazenburg