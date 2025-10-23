Help de heide in Sellingen open te houden tijdens de Natuurwerkdag

SELLINGEN – Staatsbosbeheer roept inwoners van Westerwolde en omgeving op om zaterdag 1 november mee te doen aan de Natuurwerkdag in Sellingen. Tijdens deze landelijke vrijwilligersdag steken mensen in heel Nederland de handen uit de mouwen voor de natuur – ook in Groningen kun je helpen!
In Sellingen verwijderen vrijwilligers jonge dennenboompjes om de heide open te houden. Zo blijft dit waardevolle landschap een thuis voor warmte-minnende soorten zoals insecten, vlinders en reptielen.
De klus duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Gereedschap, begeleiding en koffie met iets lekkers zijn aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig.
Locatie: Sellingen, verzamelen aan de Dennenweg, bij de veeroosters
Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Aanmelden: Natuurontwikkeling Sellingen – Natuurwerkdag