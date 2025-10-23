DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lehe
Woensdagavond vond in Lehe een verkeersongeval plaats, waarbij een 81-jarige bestuurder ernstig gewond raakte. De man reed rond 20.00 uur met zijn Hyundai over de Schulbrinkstraat, van Lehe naar de B70. Door onbekende oorzaak raakte hij in een scherpe bocht naar links van de weg, reed tegen een verkeersbord en kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand.
De 81-jarige raakte bij het ongeval ernstig gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer van Dörpen kwam met 19 brandweerlieden ter plaatse om te assisteren bij de redding en het beveiligen van de plaats van het ongeval. Het voertuig was total loss, met een geschatte schade van ongeveer € 7.000,-.
Meppen
Woensdag vond in de ondergrondse parkeergarage van supermarkt Kaufland aan de Am Neuer Markt in Meppen een aanrijding plaats. Tussen 9.00 en 13.00 uur beschadigde een nog onbekende persoon tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats een geparkeerde zwarte Opel Corsa. De verantwoordelijke persoon is vervolgens vertrokken. Getuigen die het incident hebben gezien of informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 / 9490.
Papenburg
Tussen zaterdag 14.00 uur en maandag 10.00 uur is bij een bedrijfspand aan de An der Alten Werft ingebroken. Er zijn twee kostbare vouwfietsen van Riese & Müller gestolen met een totale waarde van circa € 5.000. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de An der Alten Werft hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961 / 9260.
Haren
Op woensdag 22 oktober vond omstreeks 20.05 uur in Haren op de kruising Mühlendamm met de Weedendamm een verkeersongeval plaats. De bestuurder van een rode VW Golf kreeg geen voorrang, moest uitwijken en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. De schade bedraagt circa € 1.500,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932 72100.
Getuigen met informatie worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via +49 5932 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg