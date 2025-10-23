Nieuw museumcluster Heiligerlee steeds dichterbij

HEILIGERLEE – In Heiligerlee krijgt het nieuwe museumcluster steeds meer vorm. In het pand van het Klokkengieterijmuseum komen straks twee musea samen: het Klokkengieterijmuseum zelf en het Museum Slag bij Heiligerlee. Eerder stelde de gemeente Oldambt zes ton subsidie beschikbaar om het gebouw te verduurzamen. Daarmee ontstaat één toekomstbestendig museum waar geschiedenis, cultuur en duurzaamheid samenkomen.
Volgens Liesbeth Jansen van Stichting Musea Heiligerlee is de bouw nog in voorbereiding. “We denken dat de realisatie in 2028 klaar is, heel optimistisch gezien,” zegt ze. “Op dit moment zijn we nog geen geregistreerd museum, maar we willen dat wel worden en ook onder de Museumjaarkaart gaan vallen. Daarnaast werken we aan een nieuw educatief programma.”
Jansen benadrukt dat het museum niet alleen cultureel, maar ook economisch iets oplevert voor de regio. “Iedere euro die in een museum wordt uitgegeven, levert de omgeving 1,60 euro op,” vertelt ze. “Bezoekers gaan vaak nog even boodschappen doen, tanken of naar het centrum van Winschoten. Samen met de gemeente en de regio willen we ervoor zorgen dat mensen hier langer blijven, bijvoorbeeld door meerdere musea en bezienswaardigheden met elkaar te verbinden.”
Het project wordt uitgevoerd onder leiding van Stichting Musea Heiligerlee, in samenwerking met Coöperatie Sterke Musea, DAAD Architecten en verschillende fondsen en subsidiegevers.
Malou Vos