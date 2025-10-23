Ontdek de geheimen van het Kniphorstbosch

ANNEN – Zaterdag 8 november wordt door Nationaal Park Drentsche Aa, in samenwerking met Gezond Natuur Wandelen Zuidlaren, een wandeling door het archeologisch reservaat Kniphorstbosch georganiseerd.
Deelnemers gaan op zoek naar sporen uit het verleden en bekijken de paddenstoelen die ze tegenkomen. De wandeling is van 10:00 tot 12:00 uur. Start is Schipborgerweg (bij tunneltje N34) bij Annen.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg