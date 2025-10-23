Pekela start campagne ‘Gezond Pekela’

PEKELA – De gemeente Pekela start maandag 27 oktober met de campagne ‘Gezond Pekela’. Wethouder Ellen van Klaveren trapt de campagne af met de onthulling van vier opvallende panelen. Hierop staan persoonlijke succesverhalen van inwoners uit Oost-Groningen die gezonder zijn gaan leven, waaronder de Pekelder Cornelis Lap.
Met de campagne ‘Gezond Pekela’ wil de gemeente haar inwoners bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor jezelf, maar ook om de zorg beschikbaar te houden voor wie dit acuut nodig heeft.
Naast deze panelen, die de komende drie weken te bekijken zijn, kunnen inwoners in november deelnemen aan diverse gratis activiteiten. Denk aan wandelen, samen koken, een hartcheck en een supermarktsafari. Meer informatie hierover is te vinden op www.pekelaactief.nl.
Ben jij er ook bij? Maandag 27 oktober om 15.00 uur onthult wethouder Ellen van Klaveren de informatieborden bij winkelcentrum De Helling.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg