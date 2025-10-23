Spannende griezeltocht door Theater vanBeresteyn

VEENDAM – Theater vanBeresteyn verandert op donderdagavond 30 oktober in een plek vol griezelige geheimen en duistere verrassingen tijdens Griezelen in vanBeresteyn.
Een spannende en theatrale spooktocht door het gebouw, speciaal voor durfals vanaf 12 jaar.
Tijdens deze unieke ervaring kom je langs vijf mysterieuze plekken in het theater en ontdek je steeds meer huiveringwekkende details over de familie van burgemeester van Beresteyn, waar het cultuurcentrum naar vernoemd is.
Niets is wat het lijkt, en achter elke deur wacht een nieuwe schrik. Theater en griezeltocht smelten samen in een bloedstollende beleving. Heb jij de moed om dit angstaanjagende avontuur te trotseren?
Datum: Donderdag 30 oktober 2025
Aanvang: 19.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn