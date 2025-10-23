Tentoonstelling Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen in de Drijscheer

Foto: Abel van der Veen
- CG - Gemeente Stadskanaal

ALTEVEER – Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen houdt op 6 en 7 november weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Deze vindt, net als in voor afgaande jaren, plaats in Dorpshuis De Drijscheer te Alteveer.

De opening wordt op donderdag 6 november om 19.30 verricht door de voorzitter Hein in ’t Hout. Daarna kunnen tot 22.00 de vogels worden bezichtigd. Vrijdag 7 november is de tentoonstelling geopend van 10.00 tot 20.00.

In totaal zijn er 84 vogels in verschillende categorieën ingeschreven. De vogels worden door keurmeesters beoordeeld op conditie, lichaamshouding, kleur en aftekeningen. Voor een aantal categorieën gelden standaardeisen. De vogels die de standaard het dichtst benaderen, of het hoogst scoren op conditie etc., krijgen het hoogste aantal punten. Uiteindelijk wordt uit deze groep een algemeen kampioen aangewezen.

De keuring is niet alleen bedoeld om prijzen uit te reiken. Het oordeel van de keurmeesters is ook van belang als richtsnoer voor een goed fokbeleid. Vandaar dat er streng gelet wordt op lichaamsafwijkingen die voor de vogel hinder opleveren.

Tijdens de tentoonstelling zijn er ook vogels te koop.

Plaats: De Drijscheer

Keiweg 1, 9661 TV Alteveer

Tijden: Opening donderdag 6 november 19.30 uur

donderdag 6november 19.30 – 22.00 uur

vrijdag 7 november 10.00 – 20.00 uur

De Drijscheer is rolstoel toegankelijk

Bron: Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.