Tentoonstelling Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen in de Drijscheer

ALTEVEER – Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen houdt op 6 en 7 november weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Deze vindt, net als in voor afgaande jaren, plaats in Dorpshuis De Drijscheer te Alteveer.
De opening wordt op donderdag 6 november om 19.30 verricht door de voorzitter Hein in ’t Hout. Daarna kunnen tot 22.00 de vogels worden bezichtigd. Vrijdag 7 november is de tentoonstelling geopend van 10.00 tot 20.00.
In totaal zijn er 84 vogels in verschillende categorieën ingeschreven. De vogels worden door keurmeesters beoordeeld op conditie, lichaamshouding, kleur en aftekeningen. Voor een aantal categorieën gelden standaardeisen. De vogels die de standaard het dichtst benaderen, of het hoogst scoren op conditie etc., krijgen het hoogste aantal punten. Uiteindelijk wordt uit deze groep een algemeen kampioen aangewezen.
De keuring is niet alleen bedoeld om prijzen uit te reiken. Het oordeel van de keurmeesters is ook van belang als richtsnoer voor een goed fokbeleid. Vandaar dat er streng gelet wordt op lichaamsafwijkingen die voor de vogel hinder opleveren.
Tijdens de tentoonstelling zijn er ook vogels te koop.
Plaats: De Drijscheer
Keiweg 1, 9661 TV Alteveer
Tijden: Opening donderdag 6 november 19.30 uur
donderdag 6november 19.30 – 22.00 uur
vrijdag 7 november 10.00 – 20.00 uur
De Drijscheer is rolstoel toegankelijk
