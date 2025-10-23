Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 23 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS VANNACHT MEER WIND | KOMENDE DAGEN KOUD EN NAT

Een regenzone trekt vanochtend naar het noorden weg en daarna komen er een paar opklaringen, en nog af en toe enkele bui. Het wordt ook relatief zacht met 14 of 15 graden en een matige zuidenwind. Storm is er bij ons vandaag dan ook nog niet te verwachten, ook niet vanavond. Het is pas vannacht dat de wind gaat toenemen en morgenochtend zijn er bij ons windstoten tot 70 of 80 km/uur. Dan is er ook windkracht 6 tot echt stormen doet het hier niet: bij de Wadden is er vannacht en morgen wel af en toe windkracht 9 te verwachten.

Het wordt vannacht en morgenochtend wél regenachtig, met gemakkelijk 10 mm aan neerslag. Morgenmiddag wordt het trouwens wat droger met windkracht 4 tot 6 en windvlagen, morgenavond is er minder wind. Het wordt met die westenwind morgen ook een koude dag want het is dan maar 10 tot 12 graden.

In het weekend is het ook sterk wisselvallig met vrij vaak buien waarvan een enkele met onweer. En er is dan ook een krachtige west-noordwestenwind met windvlagen. Het wordt daarmee een koud weekend met maximumtemperaturen rond 11 graden. Na het weekend is ook wat minder buiig en er is dan wat minder wind.