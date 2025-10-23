Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Sellingen

SELLINGEN – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor “Kopje Genieten” in Sellingen.
Op woensdag 22 oktober hadden de wandelcoaches voor de wandeling van WandelenWerkt “Kopje Genieten” in Sellingen uitgekozen als vertrekpunt. Daar stond vanaf 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars die zich zoals gewoonlijk vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de Wandelcoaches. Dit opgeven is belangrijk, omdat er in drie afstanden, 10, 8 en 6 km wordt gewandeld en de groep per afstand niet meer dan 20 wandelaars mag bevatten.
De groep voor de 10 km vertrok om 9.15 uur en het ging meteen het kabouterbos in. Hier werd het te volgen pad duidelijk aangegeven door de egeltjes. Het bos werd op diverse manieren doorkruist. Hierbij ging het vlak langs het groepskampeerterrein “Zonnegloren“. Dit terrein is geschikt om te kamperen met groepen tot 100 personen.
Aangekomen bij één van de vele vennen in dit gebied werd even een korte pauze ingelast; de wandelaars konden even iets eten en/of drinken. Vervolgens ging het langs het pompstation van het waterbedrijf Groningen, om daarna in het begrazingsgebied Breedwisch aan te komen. De wandeling werd voortgezet door het stroomdal van de Ruiten Aa, over de Hanekamps esch om bij de streek Rijsdam aan te komen.
Deze streek is genoemd naar de dam van rijshout die in 1672 door Carl von Rabenhaupt is aangelegd, met als doel het water via het Sellinger diep naar het gebied rond Bourtange te leiden. Het was de bedoeling om de weg naar Groningen voor de bisschop van Munster nog slechter toegankelijk te maken. Het Sellinger diep werd later het Moddermansdiep genoemd. Dit diep is grotendeels gedempt en heet nu Moddernanspad.
De stroom van de Ruiten Aa werd een tijd stroomopwaarts gevolgd tot aan de Renneboomsbrug. Hier werd de Aa overgestoken en ging de wandeling verder om door een prachtig gedeelte van het natuurgebied te gaan. En zo kwamen de wandelaars uiteindelijk weer aan bij speelbos ’t Egeltjesnest.
Toen was het maar een klein stukje meer na het eindpunt van de wandeling: Kopje Genieten. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was, met prima wandelweer, een prachtige wandeling door een gebied waar we al veel zijn geweest, maar wat nooit verveeld.
Tekst en foto’s: Jan Bossen
