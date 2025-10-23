Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe op Promotiedagen

GRONINGEN – Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe presenteert zich op de Promotiedagen op 4 en 5 november in Martiniplaza Groningen.
Tijdens de Promotiedagen kunnen werkgevers in stand 4037 kennismaken met het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe en ervaren met welke vragen het Werkcentrum kan helpen. Onze adviseurs zijn aanwezig voor advies over bijvoorbeeld het vinden van personeel, bijscholen medewerkers en sociaal ondernemen. Of geef een draai aan het Werkcentrum Rad vol vragen.
Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe is er voor iedereen met vragen over werk en scholing. In het Werkcentrum werken verschillende organisaties samen, zoals gemeenten, UWV, VNO NCW MKB Noord, FNV/CNV, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college, DNA Next. Samen zorgen we ervoor dat inwoners en bedrijven in onze regio goede hulp krijgen bij vragen over werk en scholing.
Je kunt het Werkcentrum ook online bezoeken op www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl of kom langs aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen (naast station Europapark).
Bron: Werk in Zicht
Catharina Glazenburg