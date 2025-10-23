Wie verdient volgens u een podium op het Sportgala Groningen 2025?

WESTERWOLDE – Kent u een persoon, vereniging of activiteit die met kop en schouders boven de rest uitsteekt in de amateursport van Westerwolde? Denk aan een supervrijwilliger, een vereniging met
een duidelijke maatschappelijke rol of een evenement dat uniek is binnen de provincie Groningen.
Nomineer uw favoriet uiterlijk 3 november voor de Breedtesportprijs van het Sportgala Groningen 2025. Vanuit iedere Groninger gemeente wordt één kandidaat voorgedragen. Een deskundige jury maakt de winnaar bekend tijdens het Sportgala Groningen op 8 december in Martiniplaza.
Aanmelden kan via www.sportgalagroningen.nl/breedtesportprijs
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg