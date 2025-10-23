Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.
De zomervakantie ligt achter ons en het herfstweer laat van zich horen. Op Zuidwending zijn we volop bezig om al het onderhoud voor dit jaar af te ronden.
Tweede stopweek
In de week van 22 tot en met 26 september vond de tweede stopweek plaats. Via onze website en de BouwApp hebben we u hierover geïnformeerd. Tijdens deze periode was de installatie buiten bedrijf, maar stond nog wel onder druk. Naast regulier onderhoud hebben we ook onze veiligheidssystemen getest. We hopen dat u geen hinder heeft ondervonden van deze werkzaamheden. Mocht dat wel het geval zijn, dan horen we dat graag. Zo kunnen we bij een volgende stopweek verbeteringen doorvoeren.
Brand in het zonnepark
Op 24 juni is er brand ontstaan in een laagspanningsverdeler van het zonnepark. Dankzij snelle signalering kon de schade door de gealarmeerde hulpdiensten beperkt blijven. Helaas is het gebouwtje waarin de verdeler stond verloren gegaan; dit zal worden vervangen. Onderzoek wijst uit dat de oorzaak lag in te hoge warmteontwikkeling bij de aansluitklemmen van inkomende kabels.
Seveso-inspectie in oktober
In oktober vindt op onze installatie de jaarlijkse Seveso-inspectie plaats. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een team van deskundigen en richt zich op de veiligheid van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Voor een installatie als Zuidwending gelden wettelijke verplichtingen die allemaal gericht zijn op het waarborgen van veiligheid. Tijdens de inspectie worden diverse onderdelen van de installatie beoordeeld, zoals noodprocedures, technische voorzieningen en het veiligheidsbeheerssysteem.
Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending
