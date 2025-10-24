Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zondag 2 november Paddenstoelenwandeling
13.30 uur – 16.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis
Trek je laarzen aan en wandel mee door het herfstige Coendersbos, waar de paddenstoelen volop te zien zijn. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee op een tocht van ca. 5 km en vertellen onderweg over de verschillende soorten paddenstoelen en andere natuurweetjes.
Zaterdag 8 november Microscoopmiddag Nienoord
13.30 uur – 16.00 uur Landgoed Nienoord, informatiecentrum Nienoord 20, 9351 AC Leek
Ontdek de verborgen wereld van de natuur onder de microscoop. In Infocentrum Nienoord staan zeven microscopen klaar, waarvan twee met groot scherm. Je mag veel zelf bedienen en krijgt uitleg van experts. Geschikt voor jong en oud!
Zaterdag 8 november Microscoopmiddag Reitdiep
14.00 uur – 14.45 uur of 15.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen
Benieuwd hoe een vlindervleugel of muizenschedel eruitziet onder de microscoop? Kom op 8 november naar het bezoekerscentrum Nienoord. Neem gerust je eigen vondst mee!
Deze middag is onderdeel van de Publieksdag Microscopie en geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Er zijn twee rondes; kies je tijd en meld je kind aan.
Zondag 9 november Een rondje door de Kropswolderbuitenpolder
12.00 uur – 14.30 uur Parkeerplaats Waesingeweg/Strandweg Kropswolde
In deze afwisselende wandeling rondom de Kropswolderbuitenpolder word je uitgedaagd om al je zintuigen aan te zetten. De tocht voert door een bos en een stukje over een dijk maar ook over het verharde fietspad. Bovendien bezoek je de vogelkijkhut.
Zondag 9 november Koninkspaarden op en rond Ennemaborg
13.00 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda
Sinds 1982 loopt er een kudde Konikpaarden in en rond het Midwolderbos. In het Bezoekerscentrum Ennemaborg wordt gestart met een lezing over het wel en wee van deze groep dieren. Om ze in den lijve te aanschouwen wandelen we door het bos op zoek naar de kudde en kunnen we laten zien in welke vorm zij het landschap helpen beheren.
Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap
Catharina Glazenburg