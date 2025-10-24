Automobilist aangehouden na frontale botsing Pekela

OUDE PEKELA – Op de kruising van de W.H. Bosgrastraat en de Industrieweg West in Oude Pekela is donderdagavond een auto op zijn kant beland. Dit gebeurde nadat de bestuurder van de weg raakte en frontaal tegen een brug botste.
De ravage en schade was groot. Hulpdiensten waaronder de brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurder is door ambulancepersoneel behandeld. Kort na de behandeling werd hij door de politie in de boeien geslagen nadat hij zich agressief gedroeg. Hij is overgebracht naar het politiebureau.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De zwaar beschadigde auto is afgesleept. De gemeente zal zorg dragen voor het opruimen van de ravage.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie
Catharina Glazenburg