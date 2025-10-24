Bijzonder concert in de Garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag wordt in het kerkje van Oudeschans een bijzonder concert gehouden.
In het kader van het 50 jarig jubileum concerten in Oudeschans vindt aanstaande zondag in het kerkje een bijzonder concert plaats. Het betreft een uitvoering van de 24 liederen van “Die Winterreise” van Franz Schubert. De liederen worden gezongen door tenor Christofoor Baljon uit Bedum, met op de piano Jacco Lamfers uit Norg.
In de kerk hangen de schilderwerken van beeldend kunstenaar Anne Lamfers. Anne werd in 1990 benaderd voor het maken van schilderwerken bij een uitvoering van “Die Winterreise”. Na enige voorbereiding maakte Lamfers de schilderijenserie in twee maanden tijd. Het decor wordt gevormd door het vlakke, rechtlijnige Groninger landschap. Zo is bijvoorbeeld de skyline van de stad Groningen te herkennen in “Die Krahe”.
De 24 schilderwerken zijn niet bedoeld als plaatjes bij de liederen, maar zijn een expressie van de geladen sfeer, die de liederen oproept. Elk schilderwerk heeft door zijn asymmetrische compositie een bepaalde spanning. Om de melancholie van het geheel te benadrukken heeft Lamfers weinig kleur gebruikt. De schilderwerkstukken van “De Winterraaize” (op z’n Oldambts) van Anne Lamfers hebben een heel persoonlijk gezichtspunt, omdat hij in deze werken ook zijn eigen rouwproces na het overlijden van zijn zoon tot uitdrukking heeft gebracht.
Er zijn twee tekstboekjes beschikbaar: het ene tekstboekje in zwart/wit bevat alle liederen in het Duits, het andere tekstboekje is in kleur en daarin is de tekst door Siebo Uffen omgezet in het Oldambts. Beide boekjes bevatten alle 24 bijbehorende schilderwerken van Anne.
Een donatie/vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.
Programma van deze zondagmiddag:
14.00u.: Inloop met thee en koffie
14.30u.: Woord van welkom
14.35u.: Beeldend kunstenaar Anne Lamfers geeft een eerste korte toelichting op zijn schilderwerken
14.45u.: Concert met de 24 liederen uit “Die Winterreise” van Schubert
16.00u.: einde of pauze met een drankje
16.10u.: Anne Lamfers geeft voor belangstellenden graag een nadere toelichting bij zijn schilderwerken
Bron: Ruud Hemmen
Catharina Glazenburg