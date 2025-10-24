Bob Heidema, band Flashlight & De Stroatklinkers in vanBeresteyn

VEENDAM – Op vrijdag 31 oktober 2025 bundelen twee muzikale werelden hun krachten in Theater vanBeresteyn tijdens een unieke voorstelling met Bob Heidema & band Flashlight én De Stroatklinkers. Verwacht een avond vol streektaalmuziek, verrassende wendingen en oprechte muzikaliteit.
Bob Heidema, al jarenlang bekend als de charismatische frontman van de Groninger bluegrassformatie De Stroatklinkers, laat zich van een nieuwe kant zien. Samen met de veelzijdige band Flashlight blaast hij zijn Groningstalige repertoire nieuw leven in. In het eerste deel van de avond hoor je bekende nummers in frisse, soms onverwachte arrangementen.
Na de pauze voegen De Stroatklinkers zich bij het gezelschap en barst het theater los in hun kenmerkende stijl: opzwepende bluegrass, aanstekelijke humor en een flinke dosis noordelijke nuchterheid. De combinatie van deze bands zorgt voor een avond vol authentieke Groningse muziek, nostalgie en energie.
Datum: Vrijdag 31 oktober 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn