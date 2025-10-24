Brandweer bevrijdt moeder en twee kinderen uit de Kiekkaaste

DRIEBORG – De brandweer heeft vanmiddag drie personen uit vogelkijkhut de Kiekkaaste gered.
Rond kwart over één vanmiddag sloeg een Duitse moeder alarm, toen zij met haar twee kinderen niet terug kon naar het gemaal bij Nieuwe Statenzijl. Het 600 meter lange vlonderpad naar de buitendijkse hut toe was door de harde wind en het opkomend water blank komen te staan.
Het drietal werd door het oppervlaktewaterreddingsteam van brandweer Finsterwolde met een boot uit hun benarde positie bevrijd. Daarna werden ze in een ambulance gecontroleerd. Er raakte niemand gewond.
Catharina Glazenburg