Brandweer rukt uit naar AZC Farmsum

FARMSUM – In een opvanglocatie van het COA in Farmsum werd vanmiddag rond kwart voor één op de 4e verdieping rookontwikkeling waargenomen.
Omdat het onduidelijk was of alle bewoners uit het pand waren werd uit voorzorg opgeschaald naar “grote brand”. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker gingen ter plaatse.
Na een eerste verkenning bleek dat een kookplaat met daarop een pannetje in een van de wooneenheden vlam had gevat. De brandweer bracht de kookplaat naar buiten. De eerste blusvoertuigen konden weer retour kazerne.
Drie personen werden in verband met rookinhalatie uit voorzorg door medewerkers van een ambulance gecontroleerd. Het gebouw werd geventileerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. Daarbij werd niets gemeten.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Catharina Glazenburg