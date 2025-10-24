Casper van der Veen te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 4 november verzorgt Casper van der Veen een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Casper is historicus en journalist en is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in Noord-Korea. Het land wordt ook wel “het meest gesloten land ter wereld” of “het kluizenaarskoninkrijk” genoemd.
Klopt dat wel ?
Wat kunnen we te weten komen over dit mysterieuze land ?
De lezing zal worden gehouden in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde
Catharina Glazenburg