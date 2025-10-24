De wintertijd gaat weer in!

NEDERLAND – In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. De klok moet een uur teruggezet worden.
De term ‘wintertijd’ duidt eigenlijk de standaardtijd aan. In Nederland houdt de wintertijd in dat de klok weer één uur achteruit gaat. Dit gebeurt op de laatste zondag van oktober, nadat in de laatste zondag van maart de klok juist één uur vooruit is gezet.
In 2026 gaat de zomertijd in op zondag 29 maart. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uurtje vooruit, van 02:00 naar 03:00 uur
Ezelsbruggetje: Vergeet nooit meer wanneer je de klok vooruit of achteruit met zetten. In het voorjaar zet je de klok 1 uur vooruit en in het najaar zet je de klok 1 uur achteruit.
Waarom wordt de klok 2 keer per jaar verzet?
Nederland heeft in 1977 de zomertijd ingevoerd om aan te sluiten bij de buurlanden. De zomertijd en de wintertijd zijn een afspraak van de Europese Unie. In bijna alle landen van Europa gaat de klok in maart een uur vooruit. En in oktober een uur achteruit.
Op 26 oktober 2025 gaat de klok ’s nachts om 3.00 uur een uur achteruit.
Klok verzetten om aan te sluiten bij buurlanden
Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in, zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is de zomertijd Europees geregeld.
Het begin en einde van de zomertijd staat in de Europese Richtlijn 2000/84/EG. In de Nederlandse Wet tot nadere regeling van de tijd staat dat de Centraal-Europese Tijd de standaardtijd is (ook wel bekend als wintertijd).
Wintertijd: in oktober de klok terug
In het laatste weekend van oktober gaat de klok een uur terug. Deze tijd heet ook wel wintertijd. Op 21 december, de kortste dag van het jaar, wordt het rond 8.45 uur licht en gaat de zon onder rond 16.30 uur.
Zomertijd: in maart de klok vooruit
In het laatste weekend van maart gaat de klok een uur vooruit. De tijd die daarna geldt heet zomertijd. De zomertijd zorgt ervoor dat het ’s morgens een uur later licht is, en ’s avonds een uur later donker. Op 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt het rond 5.20 uur licht en gaat de zon onder rond 22.00 uur.
Bron: Rijksoverheid
Catharina Glazenburg