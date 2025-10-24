Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en als gasten Ton van Doorn en Jaap Stik van de zanggroep Friends oet Blijham.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, spreekt Geert met Wethouder Ellen van Klaveren over de start maandag 27 oktober van de campagne ‘Gezond Pekela’, Ans Nobbe van Schuldhulpmaatjes en Hein in ’t Hout, voorzitter Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen over hun jaarlijkse tentoonstelling.
Margot Meendering vertelt over de Natuurwerkdag in Sellingen. Samen gaan vrijwilligers jonge dennenboompjes verwijderen om de heide open te houden.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.
Catharina Glazenburg