Gronings Mooiste 2025 met nieuwe gravelroute in Westerwolde

TER APEL – De Ter Apeler Fiets Club De Ketting organiseert op zondag 9 november 2025 opnieuw de toertocht Gronings Mooiste. Start en finish zijn bij Camping Moekesgat in Ter Apel.
Nieuw dit jaar is een gravelroute van 80 kilometer, naast de drie bekende mountainbikeroutes van 30, 55 en 75 kilometer. De routes voeren door de bossen van Ter Apel, langs het Dal van de Ruiten Aa en over de glooiende paden van Westerwolde.
Onderweg zijn er verzorgingsposten en na afloop kunnen deelnemers bij Camping Moekesgat in een gezellige sfeer napraten over hun tocht.
Belangrijk: bij daginschrijving is uitsluitend pinbetaling mogelijk.
Meer informatie: www.tfcdeketting.nl en www.fietssport.nl.
Bron: Henk Schut, TFC De Ketting
Foto’s: Gerard Tiben
Catharina Glazenburg