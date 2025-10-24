Informatiebijeenkomst jeugdzorg en jeugdbescherming

SELLINGEN – Op donderdag 30 oktober wordt in de raadzaal van het gemeentehuis te Sellingen van 20.00 – 21.30 uur een informatiebijeenkomst over jeugdzorg en jeugdbescherming gehouden.
Tijdens deze informatiebijeenkomst geven de wethouder en beleidsmedewerkers een toelichting op de jeugdzorg en jeugdbescherming. Daarbij komen onder andere de volgende punten aan bod:
• Welke positie de gemeente en specifiek de raad hebben
• Hoe de gemeente dit kan volgen en beoordelen
• Op welke manier we samen met andere gemeenten en raden kunnen optrekken
• Welke verbeteringen er mogelijk en nodig zijn
Na de toelichting gaan raadsleden en plaatsvervangende commissieleden met elkaar en de wethouder in gesprek.
Klik HIER voor de agenda.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg