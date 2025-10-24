DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Op de kruising van de Hauptstraße met de Süd-Nord-Straße in Meppen zijn gisteren om 16.18 uur een zwarte Fiat Punto en een dienstwagen van de politie met elkaar in botsing gekomen. Omdat zowel de 20 jarige bestuurder van de Fiat als de agent verschillende versies van de aanrijding geven is de politie op zoek naar getuigen. Zij worden verzocht te bellen met politie Meppen 05931/9490
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg