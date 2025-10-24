Maatjes in Westerwolde!

VLAGTWEDDE – Ans Nobbe uit Vlagtwedde is coördinator van alle SchuldHulpMaatjes in de gemeente Westerwolde. Het woord SchuldHulpMaatjes zegt het al: een maatje helpt een inwoner zicht te krijgen op zijn of haar uitgavenpatroon om geen financiële zorgen te hebben en /of om van de schulden af te komen.

Ans werkt als een spin in het web: intakegesprekken met hulpvragers, intakegesprekken met nieuwe SchuldHulpMaatjes, ze zoekt een maatje bij een hulpvrager, ze ontmoet hulpvragers in het inloophuis, ze bezoekt de maandelijkse netwerklunch met Welzijn van de gemeente Westerwolde en ze woont de bestuursvergaderingen bij van de Stichting Op de kloet’n kom’.

Wat is een maatje:

Een maatje als bemiddelaar tussen inwoner en schuldeiser (zoals woningbouwvereniging)

Een maatje als coach en steun voor de hulpvrager

Een maatje als vertrouwenspersoon voor de hulpvrager

Een maatje als doorverwijzer naar een gemeentelijk loket, bijvoorbeeld de WMO.

Je wordt niet zomaar maatje! Je volgt een opleiding van 3 dagen en dit wordt gegeven door leraren van Schuldhulpmaatje Nederland. Deze opleiding wordt op diverse plaatsen gegeven.

Ze hebben nog steeds maatjes nodig. Je kunt je via mailadres ans.nobbe@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl aanmelden. Welkom.

Stichting Op de kloet’n kom’ is voortgekomen uit de stichting Diaconaal Noodfonds Westerwolde welke als taak heeft om acute ondersteuning te verlenen aan hen die buiten de boot vallen van de reguliere hulp of daar niet op kunnen wachten. Bij uitzonderingen ontvangen hulpvragers een boodschappenbon… Deze Stichting ontvangt giften van diaconieën van kerken in Westerwolde, giften van inwoners en een bijdrage van de gemeente Westerwolde en diverse fondsen.

Op vrijdagmorgen is Ans te vinden in het inloophuis van Op de Kloet’n kom’. Elke vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur zwaait de deur open aan de Eikenweg 2a in Vriescheloo. Hier komen inwoners en eventuele hulpvragers binnenlopen voor een praatje en koffie of thee. Samen met Ans hebben 2 SchuldHulpMaatjes de koffie/thee klaar staan! Er is een gezellige en ongedwongen sfeer. Iedereen is welkom.

Bent u geïnteresseerd in het werk van deze vrijwilligers of wilt u iets doneren? Bezoek dan hun websites voor meer informatie en de contactpersonen.

www.opdekloetnkom.nl op deze site ook info over SchuldHulpMaatjes.

Bron: Harmien Bruining

Catharina Glazenburg