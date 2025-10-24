VLAGTWEDDE / VEENDAM – Middagje vissen loopt met het redden van een drenkeling anders dan verwacht voor Gerben en Ruben
Neven Gerben Meijer en Ruben Meems uit Vlagtwedde zijn echte hengelaars en waren afgelopen woensdag aan het vissen aan de Molenstreek in Veendam.
Ze waren nog maar een kwartiertje aan het vissen toen het geroep van een andere visser hun aandacht trok.
“Hij riep steeds maar weer Lucas, Lucas,” vertelde de 19 jarige Gerben Meijer” en we zijn toen gaan kijken”.
“De man was in het water aan het roeren met zijn schepnet”, vertelt de 14 jarige Ruben Meems, “ik dacht dat er een kat in het water lag en trok mijn kleren uit, ik dacht ik ga niet mijn kleren nat maken voor een kat”.
Echter een oudere man was in het water beland nadat hij zijn evenwicht had verloren.
Intussen had Gerben, die wel doorhad dat er iemand in het water lag, zijn portemonnee en telefoon al wel weggelegd en was in het water gesprongen op zoek naar de drenkeling, hij vond hem pas op de bodem van het kanaal bij de tweede keer duiken.
Toen hij het slachtoffer boven water had zwom hij met hem naar de steiger en probeerde hij hem omhoog te krijgen, Ruben en een toegesnelde man slaagden er in hem op het droge te krijgen.
Gerben dacht dat het te laat was en dat de man al was overleden.
Maar nadat hij in een stabiele zijligging was gelegd door een voorbijganger gaf de man water op en kwam weer een beetje bij.
Ruben belde intussen de nooddiensten, niemand van de toeschouwers had een ambulance gebeld toen het slachtoffer de steiger op was gehesen.
Nadat hij was gestabiliseerd is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.
De redders werden door de politie naar huis gebracht.
Ze roemen de mannen voor hun ‘heldendaad’. ‘Zonder hun ingrijpen had deze situatie heel anders af kunnen lopen.’
De jongemannen waren er vrijdagmiddag alweer redelijk nuchter onder, “alleen de eerste nacht werd ik er wel een paar keer wakker van” vertelde Gerben.
Zij hebben nog contact met de echtgenote “Het gaat gelukkig weer beter met het slachtoffer”.
Vanmiddag waren ze al weer met z’n beide aan het vissen, op zoek naar een mooie snoek.
Geert Smit
