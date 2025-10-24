Negende editie Kids Fun Day’s Oldambt groot succes

WINSCHOTEN – Van 21 t/m 23 oktober kleurde de sporthal aan de Stikkerlaan in Winschoten opnieuw het hart van Oost-Groningen met de 9e editie van Kids Fun Day’s Oldambt. Honderden kinderen genoten van een breed aanbod aan activiteiten: van knutselen en springkussens tot sport en spel. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio, waar plezier en ontmoeting centraal staan.
Van burgerinitiatief tot regionale traditie
Kids Fun Day’s is ontstaan uit het persoonlijke initiatief van Wilma Bunt, die als kind zelf deelnam aan de doe-dagen in de oude Klinker. Toen deze stopten, nam zij het voortouw om iets nieuws te creëren. Wat begon als een kleinschalig burgerinitiatief met drie thema’s per dag, groeide uit tot een jaarlijks evenement met een herkenbare naam en een vernieuwde formule.
“Het is bijzonder om te zien hoe het idee van toen is uitgegroeid tot een evenement waar elk jaar nieuwe organisaties zich bij aansluiten,” aldus Wilma. “We bouwen samen aan iets waar kinderen echt van opbloeien.”
Samenwerking en betrokkenheid
De feestelijke opening werd verricht door wethouder Klein, samen met de organisatrice. Dit jaar werkten onder andere Dinopark Tenaxx, Educatieboerderij Nieuwlandse Akker en Sammy’s Gameshop mee aan het programma. Dankzij de inzet van vier verkooppunten, diverse sponsoren en een grote groep vrijwilligers werd het evenement opnieuw een groot succes.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen
De organisatie spreekt haar grote waardering uit voor alle medewerkers, sponsoren en partners die Kids Fun Day’s Oldambt mogelijk hebben gemaakt. “Zonder jullie enthousiasme en inzet was dit niet gelukt. Samen maken we het verschil.”
Bron: Kids Doe
Foto’s: Ronald Hes
Catharina Glazenburg