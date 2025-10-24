Op ontdekkingstocht met de boswachter in het herfstige Smeerling

SMEERLING – In de herfst barst het bos van leven. Paddenstoelen schieten letterlijk uit de grond – in alle vormen, kleuren en geuren. Een perfect moment dus om samen met een boswachter van Natuurmonumenten op ontdekkingstocht te gaan door het eeuwenoude esdorpenlandschap van Smeerling.
Een wereld onder je voeten
Tijdens de herfstexcursie doken de deelnemers in de wonderlijke wereld van paddenstoelen. Judasoren, Dooiergele mestzwammen en Elfenbankjes werden gespot, en zelfs een heksenkring liet zich zien. Boswachter Fritz, al jaren werkzaam bij Natuurmonumenten, vertelde onderweg over de rol van paddenstoelen in het ecosysteem en hun bijzondere vormen en namen.
De route voerde door houtwallen, bloemrijke graslanden en onder oude bomen – plekken waar de natuur haar geheimen prijsgeeft aan wie goed kijkt.
Wind, zon en een vleugje avontuur
Ondanks de stevige wind was het prima wandelweer. Na een klein buitje brak zelfs het zonnetje door. Twaalf enthousiaste wandelaars verzamelden zich bij de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling voor deze herfstwandeling. Onderweg werd er niet alleen genoten van de natuur, maar ook geocaching gedaan.
De deelnemers ontdekten talloze soorten paddenstoelen en leerden over de nauwe samenhang tussen bomen en schimmels. “Erg leerzaam én verrassend,” aldus één van de deelnemers.
Gezellige afsluiting
Na afloop kon men bij de Gasterij nog genieten van lokale lekkernijen en napraten over de bijzondere vondsten.
Een geslaagde middag vol natuur, kennis en gezelligheid – en volgens velen zeker een aanrader voor wie de volgende keer mee wil met een echte boswachter op pad!
Foto’s: Esther Heis
Catharina Glazenburg