Opname kerkdienst vanuit de gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 19 oktober heeft het kerkenteam een opname gemaakt van een kerkdienst vanuit de gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela.
Voorganger: Da. van Noord
Schriftlezing: 2 koningen 2 vers 19-25 & Lucas 18 vers 1-18
Thema: “Boos op God”
De dienst begint om 10 uur
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 26 oktober uitgezonden en maandagavond 27 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs
Catharina Glazenburg