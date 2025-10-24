Opnieuw bomaanslag aan Dr. Bekenkampstraat in Veendam

VEENDAM – Vannacht heeft voor de tweede keer bij een woning aan de Dr. Bekenkampstraat in Veendam een bomaanslag plaatsgevonden.
Rond 01:00 uur werd de buurt opgeschrikt door een explosie bij een woning. Enkele weken geleden was op hetzelfde adres ook al sprake van een soortgelijke aanslag. Klik HIER voor ons artikel.
Politie en brandweer kwamen direct ter plaatse. De omgeving van de getroffen woning werd afgezet en er is een onderzoek gestart. Over de oorzaak, schade en mogelijke betrokkenen is nog niets bekend. Buurtbewoners worden verzocht alert te blijven en relevante informatie of camerabeelden te delen met de politie.
De herhaling van het incident zorgt voor onrust in de wijk.
Meer informatie volgt mogelijk later.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl