Politie doet onderzoek naar 15 mysterieuze brieven

HAREN, ZUIDLAREN – De politie doet onderzoek naar een aantal brieven, dat in de afgelopen weken op zeker vijftien adressen in Zuidlaren en Haren is bezorgd. Het gaat om brieven die zijn gericht aan “De New Familie”. Sommige brieven zijn voorzien van een Amerikaanse postzegel.
De brieven bevatten een foto van een voor de politie nog onbekend persoon en in de brief staan belastende teksten. De recherche doet op dit moment onderzoek. Ze willen graag weten wie de afzender van de brieven en wie de persoon op de foto is. Deze informatie kan meer duidelijkheid geven over de achtergrond van de brieven en waarom deze worden verstuurd.
De politie heeft de afgelopen weken meerdere meldingen gekregen van inwoners van Zuidlaren en Haren waarbij deze brief is bezorgd. Het is goed mogelijk dat meer mensen deze brief hebben ontvangen. Heeft u zo’n brief in bezit, neem dan contact op met de opsporingstiplijn op 0800-6070. Is de brief nog dicht, leg de brief dan weg en meld het. Ongeopende brieven kunnen bijdragen aan het sporenonderzoek.
De politie wil iedereen dringend verzoeken om de inhoud van de brief niet te verspreiden via bijvoorbeeld sociale media. Dat kan strafbaar zijn en het kan het onderzoek belemmeren. Bovendien gaat het om privacygevoelige informatie.
Heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Heeft u camerabeelden van het bezorgen van de brief? Gedraagt iemand in uw omgeving zich vreemd? Of heeft u iemand horen praten over deze brieven? Neem dan contact op via 0800-6070, deel je informatie anoniem via 0800-7000 of gebruik het tipformulier op politie.nl.
Bron: Politie Groningen
Catharina Glazenburg