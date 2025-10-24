Politie plaatst camera’s in Havenbuurt na vuurwerkexplosies

VEENDAM – Naar aanleiding van vuurwerkexplosies op vrijdag 24 oktober neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen in de wijk Havenbuurt in Veendam. In overleg met betrokken partijen worden op meerdere locaties tijdelijk camera’s geplaatst om herhaling te voorkomen en de rust in de buurt te herstellen.
Opvallend is dat de politie in haar communicatie spreekt van vuurwerkexplosies, en niet van een bomaanslag. Daarmee kiest men voor een specifieke duiding van de incidenten, gericht op openbare orde en veiligheid, zonder te speculeren over opzet of motief.
De politie roept buurtbewoners op om eventuele camerabeelden of andere relevante informatie te delen die kan bijdragen aan het onderzoek. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen helpen bij het voorkomen van nieuwe incidenten.
Gemeente Veendam
De gemeente Veendam heeft per brief gereageerd op de bomaanslag die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond aan de Dr. Bekenkampstraat. Burgemeester Annelies Pleyte laat weten dat de zaak zeer serieus wordt genomen en dat er nauw wordt samengewerkt met de politie.
Het incident is de tweede explosie op hetzelfde adres in korte tijd en zorgt voor onrust in de wijk. De brief, die persoonlijk is bezorgd door handhavers, benadrukt dat er een politieonderzoek loopt en dat de veiligheid van bewoners voorop staat.
De burgemeester roept inwoners op om alert te blijven en verdachte situaties direct te melden. Ook camerabeelden of andere relevante informatie kunnen van belang zijn voor het onderzoek.
Met deze actie onderstreept de gemeente haar betrokkenheid bij de buurt en haar inzet om herhaling te voorkomen.
Buurtbewoners met vragen of zorgen kunnen contact opnemen met de politie.
Meer informatie volgt zodra er updates zijn vanuit het onderzoek.
Bron: Parkstafveendam.nl
Catharina Glazenburg