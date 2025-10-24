Ronald Snijders gaat persoonlijke pad op in voorstelling Als Mens

STADSKANAAL, HOOGEZAND – Komiek Ronald Snijders gaat in reprise met zijn theaterprogramma, Als Mens. De voorstelling staat bekend als zijn meest persoonlijke ooit.
In zijn voorstelling gaat de warrig gekapte komiek van de talige nonsens dit keer vertellen over zijn echte leven, als mens. Wie is de man achter de absurdist? En hoe is-ie daar zo gekomen? Het is voor het eerst dat hij in het theater over zijn eigen leven gaat vertellen. Over zijn helden, zoals André van Duin, en zijn inspiraties. Daarmee tapt hij uit een ander vaatje. “Ook gestoord, maar persoonlijker.” Al zal hij waarschijnlijk toch ook gewoon weer met oneliners strooien, vreemde liedjes zingen en over de randen van de logica heen banjeren. Als Mens is zijn eerste voorstelling sinds het winnen van de Nederlandse Oeuvreprijs voor al zijn theaterprogramma’s in 2021.
Als Mens is door Trouw het theaterseizoen 24-25 uitgeroepen tot cabarettip van het jaar. “De kans dat we op het verkeerde been worden gezet blijft volop aanwezig. Snijders is virtuoos in zijn taalvondsten en grappen waarbij hij de logicawetten tart” schreef Trouw. Het is waar Ronald Snijders om bekend staat. Absurdisme met veel taalgrappen, verpakt in geheel eigen opgewekt-verwarrende logica. Op televisie verwierf hij bekendheid met De Staat van Verwarring, RamBam, De Slimste Mens en als tafelheer/gast bij diverse talkshowtafels. Ronald Snijders schreef o.a. De Alfabetweter, opvolger van De AlfabetBeter en scheurkalender De Schrikkelkalender (met Fedor van Eldijk) en maakt samen met Pieter Jouke de televisietheatertalkshow De Staat van Verwarring. Solo maakte hij eerder de cabaretvoorstellingen Verkeerde Benen, One Man Show, Welke Show, Groot Succes 2 en Een avond met mij.
Als Mens speelt:
24 oktober 2025 in Hoogezand-Sappemeer (Stichting Kielzog)
6 februari 2026 in Stadskanaal (Theater Geert Teis)
Bron: Kobra Theaterproducties
Catharina Glazenburg