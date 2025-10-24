Schilderij van verdwenen Viertorenkerk teruggevonden in Midwolda

MIDWOLDA – In Midwolda is een bijzonder historisch paneel opgedoken met een afbeelding van de verdwenen Viertorenkerk. Het werk werd onlangs in de toren van de huidige dorpskerk gevonden door organist Ludolf Heikens.
De huidige kerk, gebouwd in 1738, heeft vier kleine torentjes die verwijzen naar haar indrukwekkende voorganger. Die middeleeuwse kerk was met een lengte van zo’n 63 meter een van de grootste van het Noordelijk Kustgebied. Door de oprukkende Dollardzee raakte ze in verval en stortte in 1667 in.
Lang geleden was er al eens een schrijver van de Groninger Almanak op zoek naar de verdwenen Viertorenkerk. Een dorpsbewoner wees hem destijds naar een café, waar hij het houten paneel vond dat de kerk afbeeldde. De journalist beschreef zijn ontdekking in de almanak en maakte een tekening naar het werk. Jaren later stuitte Ludolf Heikens, terwijl hij door de kerk liep, opnieuw op datzelfde paneel in de kerktoren.
Het schilderij is inmiddels in de kerk te zien. Daarmee krijgt Midwolda een tastbare herinnering terug aan een van de meest bijzondere kerken uit de regionale geschiedenis,
Malou Vos