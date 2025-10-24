Waardevolle dag voor organisaties in Musselkanaal en raadsleden, college en ambtelijke organisatie

MUSSELKANAAL – Vandaag was het de ‘Dag van de Verbinding’. Een zinvolle middag waarin raadsleden, college en ambtelijke organisatie op bezoek gingen bij Verfzaak Muller en woonzorgcentrum De Heggerank in Musselkanaal. Door verhalen en gesprekken met Verfzaak Muller, Zorggroep Meander, en Dorpsbelangen kregen raadsleden, college en ambtelijke organisatie inzichten in wat er leeft in Musselkanaal.
De Dag van de Verbinding startte bij verfzaak Muller. Na een presentatie van de verfzaak en een zinvol gesprek maakten de raadsleden, college en ambtelijke organisatie een wandeling via camperplaats Spoordok naar woonzorgcentrum De Heggerank. Daar gingen ze in gesprek met Zorggroep Meander over dementerende mensen in de samenleving. Tot slot gingen de raadsleden, college en ambtelijke organisatie in gesprek met Dorpsbelangen Musselkanaal.
“De Dag van de Verbinding laat zien dat ontmoeten, luisteren en verbinden belangrijk is voor ons
werk.” volgens een raadslid.
De Dag van de Verbinding
De Dag van de Verbinding vond dit jaar voor het eerst plaats. Het is de bedoeling dat De dag van de
Verbinding een jaarlijkse bijeenkomst wordt. Het doel van deze dag is om de gemeenteraad met
inwoners en organisaties uit de gemeente Stadskanaal te verbinden en om inspiratie en ideeën op
te doen.
Volgend jaar zal een ander deel van de gemeente centraal staan tijdens de Dag van de Verbinding.
Bron/foto’s: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg