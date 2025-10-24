Waardevolle dag voor organisaties in Musselkanaal en raadsleden, college en ambtelijke organisatie

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 24 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN EN KOUD | NOG VRIJ VEEL WIND

Het waait vandaag nog flink door met meestal windkracht 5 en eerst nog windvlagen rond de 50 km/uur, maar in de loop van de middag neemt de wind wat af. De wind waait uit west tot zuidwest en af en toe komen er enkele buien voorbij, maar gaandeweg de dag laat de zon zich ook af en toe zien. Met de wind en de buien is het een koude dag want de temperatuur is maar 10 of 11 graden.

En veel zal dat daar dit weekend ook niet in veranderen. Want lagedrukgebieden boven Denemarken en Zweden blijven dominant, en zo zorgen ze bij morgen weer voor een west-noordwestenwind. De kans op buien neemt vannacht ook weer toe en morgen is het onbestendig met een beetje zon maar geregeld ook een bui. En met windkracht 3 tot 5 en 10 of 11 graden is het morgen gewoon herfstachtig weer.

Zondag is was dat betreft vergelijkbaar en bovendien is er dan ook weer kans op enkele windstoten. Zelfs maandag is nog een beetje guur met enkele buien en windvlagen, het is pas dinsdag dat het iets stabieler wordt met meer opklaringen en meestal droog weer. De temperaturen blijven eerst gelijk, later in de week is er in de maxima een lichte stijging.